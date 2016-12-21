İstanbul’dan Zonguldak’a 'Vapur Kütüphane'

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma vapurunun kaptanı olan İsmail Hakkı Durusu’nun isminin verildiği, “İsmail Hakkı Durusu Vapuru”, bundan sonra Zonguldak’ta kütüphane olarak hizmet verecek.

YILLARCA BOĞAZ’DA HİZMET VERDİ, ŞİMDİ KİTAPSEVERLERE VERECEK

Boğaz, Adalar ve Boğaz Turları hatlarında yıllarca hizmet veren ancak artık deniz trafiğinde kullanılmayan vapur, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla bedelsiz olarak Zonguldak İl Kültür Müdürlüğü’ne devredildi. 1985 yapımı vapur, çocukların daha iyi bir okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla hazırlanan “vapur kütüphane projesi” kapsamında Zonguldak’a gönderilecek. 56 metre boyunda, 10,5 metre eninde olan vapur, bin 450 yolcu kapasiteli olarak hizmet veriyordu.

CHP: TALEBİN 'ZONGULDAK VALİLİĞİ'NDEN GELMESİ GEREKİRDİ

CHP grubu raporun içeriğine karşı olmadıklarını söyleyerek hukuki olarak uygun bulmadıkları gerekçesiyle rapora red oyu verdi. CHP'li meclis üyesi İsa Öztürk “Böyle bir talebin Zonguldak Valiliği’nden ya da Zonguldak İl Kültür Müdürlüğü’nden gelmesi gerekir. Burada ise İBB’den Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır talepte bulunuyor. Sanki aracı, torpil gibi…” diyerek gerekçelerini açıkladı. Hukuk Komisyonu Başkanı Osman Gökçebaş Öztürk’ün sözlerine “Sonuçta bu kişi Zonguldak halkının oy verdiği, ‘bizim için çalış’ dediği bir milletvekili. İşi gölgelememek lazım” şeklinde yanıt verdi.



DHA