İşte, İstanbul ve Kayseri'de terör saldırılarını yapan PKK'lılar

İSTANBUL Beşiktaş'ta 10 Aralık'ta maç çıkışı polislere, Kayseri'de ise 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırıları üstlenen bölücü terör örgütü PKK, bu eylemleri yaptığını ileri sürdüğü 'canlı bomba' teröristleri açıkladı.

PKK'ya yakın internet sitelerine göre, 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'taki bombalı terör saldırılarını, Mardin Kızıltepe nüfusuna kayıtlı 'Şervan Şoreş Derveş' kod adlı 27 yaşındaki Kadri Kılınç ve Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı 'Andok Serhat' kod adlı 30 yaşındaki Burak Yavuz gerçekleştirdi. Terörist Kadir Kılınç'ın bomba yüklü otomobili infilak ettirdiği, Burak Yavuz'un da üzerideki patlayıcıyı infilak ettiren terörist olduğu ileri sürüldü.

Yine bölücü örgütün internet sitelerinde, Kayseri'deki 1'inci Komando Tugayı'nda vatani görevlerini yapan ve çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne 17 Aralık'ta bombalı araçla saldıran teröristin de Van Özalp nüfusuna kayıtlı 'Çektar Kebat' kod adlı 26 yaşındaki Kasım Yıldırımçakar olduğu yer aldı.

DHA