İstinat duvarı araçların üzerine devrildi

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde şiddetli yağış nedeniyle çöken bir apartmanın 6 metrelik istinat duvarı, 2 otomobil ve 1 motosikletin üzerine devrildi.

Alanya'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Şiddetli yağış nedeniyle Cikcilli Mahallesi Arıkanlılar Caddesi üzerindeki Kale Şehir 2 Sitesi'nin istinat duvarı büyük gürültüyle yıkıldı.

İstinat duvarının yaklaşık 6 metre yükseklik ve 20 metre genişlikteki bölümü bahçede park halindeki apartman sakinlerinden Erdoğan Aladağ'a ait 34 VB 2548 ve 06 FH 5327 plakalı otomobiller ile bir başka daire sahibine ait motosikletin üzerine devrildi. Otomobiller ve motosiklet kullanılmaz hale gelirken belediye ekipleri yıkılan duvarın etrafını şeritlerle çevirdi.

DHA