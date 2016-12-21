ITC Başkanı Salihi'den Destici'ye ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşad Salihi ile Genel Merkez binasında ortak basın toplantısı düzenledi. Destici, “Türkmen kardeşlerimizin sevgilerini, hürmetlerini ve kokularını getirdiler bize” dedi.

BBP Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Destici, “Türkmen kardeşlerimizin sevgilerini hürmetlerini getirdiler bize. İnşallah toplantı bittikten sonra görüşmelerimize devam edeceğiz. Kendi kimliklerini koruma mücadelesi veren Türkmen kardeşlerimizin rabbim yardımcısı olsun. Son günlerde kötü olaylar yaşadık bir çok şehidimiz var rabbim mekanlarını cennet eylesin” dedi.

“BU SALDIRI ASLINDA TÜRKİYE’YE YAPILMIŞTIR”

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan suikast sonucu hayatını kaybetmesine değinen Destici, “Rusya’nın Büyükelçisi Karlov, çok hain bir suikast ile karşı karşıya kaldı ve suikast sonucu hayatını kaybetti. Ülkemiz adına çok üzgünüz. Saldırıya baktığımız anda bir Türk'ün, bir Müslüman'ın yapabileceği bir şey değil. Hiç bir Türk kimseyi arkasından vuramaz ancak beyni uyuşturulmuş satılmışlar bunu yapabilir. Bu saldırı aslında Türkiye’ye yapılmıştır. İnşallah bu suikastçının arkasındaki güçler ortaya çıkarılır ve kamuoyuyla paylaşılır” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMAK İSTİYORLAR”

Yapılan saldırıların Türkiye’nin parçalamak amaçlı yapıldığını dile getiren Erşad Salihi, “Başta Türk dünyasının ve Türk varlığını Anadolu’yu hedef alan terör örgütleri darbelerle ya da ekonomik yollar ile ya da başkanımın söylediği gibi kalleş yollar ile Türkiye’nin dış politikasını etkilemek için yapılmıştır. Zamanında batı ülkeleri nasıl Osmanlıyı parçalamak istedilerse, bugünde terör örgütleri Türkiye’yi parçalamak istiyorlar. Bugün Sayın Mustafa beyi ziyaret ettiğimiz şekilde diğer partileri de ziyaret edeceğiz ve bir bütün olduğumuzu göstereceğiz” dedi.



DHA