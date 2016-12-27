İtfaiyenin buz savaşcıları

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'Buz Kırma Timi', apartman ve işyerlerinin saçaklarında oluşan buz ve toplanan kar kütlelerini mızrak ve küreklerle kırıyor.

Kentte her yağışın ardından çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesi ile birlikte donuyor ve saçaklarda dev buz sarkıtlar oluşuyor. Gündüzleri sıcaklığın artması ile boyları 3 metreyi bulan mızrak gibi buz sarkıtları büyük tehlike yaratıyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden sarkıtları imha etmek için vatandaşlar itfaiyeden yardım istiyor. İtfaiyenin buz imha ekibi vincin sebetine geçerek, metrelerce yükseklikteki sarkıtları ellerindeki uzun sırıklarla kırarak tehlikeyi ortadan kaldırıyor.

Günde yaklaşık 20-35 kamyon buz kırdıklarını açıklayan yetkililer, çatılarında oluşan buzların kırılması için vatandaşyarın 110 numaralı itfaiye telefonuna başvurulmasını istediler. Saçaklarda oluşan buz sarkıtların sıcak havalarda tehlikeye yarattığını belirten yetkililer, "Erzurum gibi kışın ağır geçen illerde saçak altında yürümek çok tehlikeli. Vatandaş dikkatli olmalı. Çok sayıda insan her yıl sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor. Ayrıca park edilen otomobiller de sarkıtların düşmesi nedeniyle hurdaya dönüyor. Apartmanların en üst katında oturanlar ellerine birer uzun sırık alarak buzları kolayca düşürebilirler. Eğer bunu yapamıyorlarsa mutlaka bizden yardım talebinde bulunabilirler. Hiçbir ücret alınmadan buzları kırıyoruz" dediler.

DHA