İzmir'de 2 ilçede FETÖ'den 13 gözaltı

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)İZMİR'in Menemen ve Seferihisar ilçelerinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 7'si kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Menemen ve Seferihisar Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün ve bugün her iki ilçede operasyon yaptı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü desteklediği, vatandaşlardan bağış adı altında himmet parası topladığı, örgüte maddi destek sağlayıp, propagandasını yaptığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Menemen'de gözaltına alınan F.S., Ş.Y., Ş.M., Ş.K., S.Ş., H.N. ve S.Y. adlı 7 kadının ise örgütün kadın yapılanmasında görev aldığının belirlendiği belirtildi. Yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, tablet ve dijital malzemeler ele geçirildiği ifade edildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DHA