İzmir'de 91 kilo esrar ele geçti; 3 tutuklama

İZMİR’in Karabağlar İlçesi’nde Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir aracın kasasında 90 kilogram esrar ile bir evde yapılan aramada 1 kilo 700 gram esrar ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirilip satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucuyu A.G. (45) ve M.E.'nin (33) getireceği belirlendi. Ayrıca M.E.’nin kullandığı aracın plakası da tespit edildi. Geçen Cuma günü ellerindeki bilgiler doğrultusunda polis ekipleri, Konak ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen bazı adres ve sokaklarda çalışma başlattı. Yapılan çalışma sırasında M.E.'nin kullandığı aracın Karabağlar’daki bir sokak içinde görüldüğünü öğrenen polis ekipleri adrese yöneldi. Bir süre devam eden fiziki takibin ardından araç durduruldu.

Polis ekiplerinin çalışmasını görerek kaçan A.G. (45) ve H.G. (44) adlarındaki 2 kadın ve aracı kullanan M.E. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda açık kasa içinde örtü ve eşyaların altına gizlenmiş, 16 ayrı siyah poşette 90 kilogram esrar ele geçirildi.

Konak’ta tespit edilen ve arama yapılan bir evde de, koltuğun altında şeffaf bantla sarılı 1 kilo 700 gram esrarın yanı sıra 9 mm çapında bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ile 5 dolu fişek ve 6.35 mm çapında 2 dolu fişek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan M.E., A.G. ve H.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



DHA