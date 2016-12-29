İzmir'de DEAŞ operasyonu

İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezi ve Kemalpaşa ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi. Polis ekipleri, DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu, sosyal medyada örgütü övücü paylaşımlarda bulundukları ve DEAŞ'a eleman kazandırmak için faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

DHA