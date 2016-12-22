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İzmir Haberi: İzmir'de PKK operasyonu; 10 gözaltı

İzmir'de PKK operasyonu; 10 gözaltı
11:5522 Aralık 2016
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İzmir'de PKK operasyonu; 10 gözaltı
İzmir'de PKK operasyonu; 10 gözaltı

İZMİR'de, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah, yıl içinde kentteki toplumsal olaylarda PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, ayrıca sosyal medyada terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini öven paylaşımlar yaptığı tespit edilen toplam 12 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Bu sabah eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde birçok örgütsel malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

 

 

DHA

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