İzmirManisa karayolu kardan kapandı

İZMİR'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. İzmir- Manisa karayolu, Sabuncubeli bölgesinde kardan trafiğe kapandı.

İzmir güne kar yağışıyla uyandı. Alçak kesimlerde yağmur yağarken, yüksek kesimler kar yağışı etkili oldu. İzmir- Manisa karayolu, Sabuncubeli bölgesinde kardan trafiğe kapandı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama araçları ile yolu açmaya çalışırken, bir yandan da trafik polisleri araçları iterek hareket etmesine yardımcı oldu. Kar lastiği olmayan araçların Manisa yönüne ilerlemesine izin verilmedi. Kar yağışının etkisini arttırarak devam etmesi üzerine yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Yolda kalan sürücülerden Sinan Sağır, İzmir'de kar nedeniyle yolda kalacağını hiç düşünmediğini belirtirken, bir diğer sürücü Ece Büyükyavaş ise, "Hayatımda ilk defa yolda kalıyorum. Avukatım, duruşmaya yetişmeye çalışıyorum. Aradım 'hakim gelsin' demiş. 1,5 saattir yoldayım. İlk defa karda araba kullanıyorum, kaldım zaten. Aracımda zincir yok, dört mevsim lastik tehlikeli. Herkese buradan kış lastiği tavsiye ediyorum" dedi.

Manisa'ya gitmeye çalışan Mustafa Güler, İzmir'de kar yağışına alışık olmadıklarını belirterek, "1 saattir yoldayım akşam 17.00'ye kadar varabilirsem ne mutlu" diye konuştu.

Karayolları ekiplerinin saat 11.00 sıralarında başladığı yol açma çalışmaları devam ederken, yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

DHA