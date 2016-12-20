İzmit Körfezi'ne 500 litre yağ aktı

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde bir akaryakıt şirketinden denize 500 litre yağ sızdı. Şirketin anlaşmalı olduğu acil müdahale firması denizde oluşan kirliliğe müdahalede bulunarak tüm temizlik çalışmalarını yaparken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü deniz kirliliğine yönelik yasal işlem başlattı.

Derince Terminali'nde dün öğle saatlerinde yürütülen baz yağı transferi sırasında 500 litre baz yağı ana tanktan taştı. Yağ tank etrafındaki kanallara, kanal vasıtasıyla önce sahile sonra da denize döküldü. Olayın ardından tesis yetkilileri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kocaeli Liman Başkanlığı'na bildirimde bulunurken, söz konusu yağın denize ulaştığı kanalın önüne yağ emici absorbanslar serilerek, kanalın etrafına toprak havuz oluşturuldu. Şirketin anlaşmalı olduğu acil müdahale firmasının olay yerine ulaşması sonrasında ise müdahale firması tarafından liman ile sahil arasına 800 metre deniz bariyeri serilerek, yağ emici absorbanslar ile müdahalede bulunuldu. Ayrıca, sahilde baz yağının döküldüğü kum ve çakıl acil müdahale firması tarafından toplanarak sızdırmaz konteyner içinde toplandı. Söz konusu deniz kirliliğine yönelik olarak tüm temizlik çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı ile havadan yapılan kontrollerle takip edilerek temizleme çalışmaları yönlendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün olay yerinde yeniden incelemelerde bulunurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile ortak tutanak tuttu. Temizleme çalışmalarının devam ederken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü deniz kirliliğiyle ilgili yasal işlem başlattı.

DHA