İzmit'te 20 bin kişiyle 'Teröre lanet, kardeşliği evet' yürüyüşü

İZMİT'te yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile 'Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet' yürüyüşü yapıldı.

Merkez Bankası önünde başlayan ve 38 Sivil Toplum kuruluşunun oluşturduğu 'Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri' organizasyonuyla gerçekleştirilen 'Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet' yürüyüşüne Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman ve vatandaşlar katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte yaklaşık 20 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve mehter marşları ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Teröre lanet, kardeşliğe evet' sloganları eşliğinde Anıt Park Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş yolu çevresi demir barikatlarla çevrilirken, HDP İl Binası önünde de geniş güvenlik önlemi alındı.

'HEDEF TÜRKİYE'

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık, İslam coğrafyası ve Türkiye'nin hedef alındığını belirterek, "Ülkemizde yaşanan terör saldırılarını şu anda Irak'ta, Suriye'de daha önceleri Afganistan'da yaşanan olaylardan bağımsız ele almak mümkün değildir. Hedef topyekün bir İslam coğrafyası ve Türkiye'dir. Ülkemizin birliğini önlerindeki en büyük engel olarak gören şer odaklarını tanımadan terör saldırılarının önüne geçmek mümkün değildir" dedi.

Konuşmaların ardından, yürüyüşe katılanlar sessizce dağıldı.

DHA