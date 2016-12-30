İzmit'te ev ve işyerlerini su bastı (2)

OTOMOBİLİN ÜZERİNE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yoğun yağmur yağışı nedeniyle Alice Sitesi'nde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı 34 GB 7806

otomobilin üzerine çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvarı gören apartman sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün yaşandığı sokağı araç trafiğine kapattı. Ayrıca 2 elektrik direğinin devrilmesi sonucu mahalle elektriksiz kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA