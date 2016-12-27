İznik mehteran Rus devlet televizyonuna canlı bağlandı, taziyelerini iletti

RUSYA'nın Soçi kentinden kalktıktan sonra düşen uçakta bulunan Kızıl Ordu Korosu mensuplarının ölümü, İznik Mehter Takımı’nı da üzüntüye boğdu. 2 yıl önce Moskova'nın Kızıl Meydanı’nda Kızıl Ordu Korusu ile konser veren İznik Mehter Takımı Başkanı Kadir Akçaalan, dün internetten Skype (görüntülü haberleşme) üzerinden Rus Devlet Televizyonu’na canlı bağlantı kurarak başsağlığı diledi.

Kızıl Ordu Korosu Orkestra Şefi General Valeriy Halilov, İznik Belediyesi Mehteran Takımı ile 29 Ağustos 2014 yılında Moskova Spasskaya Kulesi 7'nci Uluslararası Askeri Müzik Festivalinde Kızıl Meydan’da konser vermişti. Ardından İznik Mehteran Takımı ile Kızıl Ordu Korosu arasında dostluk ilişkileri başlamıştı. Geçen pazar günü Soçi’den havalandıktan kısa süre sonra Karadeniz'de düşen uçakta bulunan ve hayatlarını kaybeden Kızıl Ordu mensupları için İznik Belediyesi Mehter Takımı Başkanı Kadir Akçaalan, dün Rus Devlet Televizyonu’na bağlanarak taziyede bulundu. Akçaalan, "Ekip olarak çok üzgünüz. General Valeriy Halilov, alçak gönüllü ve değerli bir insandı. Türk dostuydu. Kendisiyle festivalde bir araya gelme fırsatım oldu. Hatta İznik çini tabak hediye etmiştik. Ve çini üzerine bir süre de sohbet etme şansım olmuştu. Türkiye’yi sevdiğini ve çok beğendiğini ifade etmişti. İyi bir dost kazanmıştık. Fakat ne yazıkki elim bir kaza da kendisini kaybettik. Çok üzgünüz. Kazada başta kendisi olmak üzere tüm hayatını kaybedenlerin ruhları şad olsun" dedi.

General Valeriy Halilov’dan geriye başkan Kadir Alçaalan ve mehteran ekibi üyeleri ile Kızıl Meydan’da çektirdiği karesi kaldı.

DHA