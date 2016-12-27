Jandarmadan, kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ'de jandarma ekipleri, Talas İlçesi'nde kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda, Çevlik Mahallesi'nde 10 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı. Bu kişilerle birlikte 1 jeneratör, 1 matkap, 1 hilti, 100 metre uzunluğunda kablo, 1 sinyal cihazı, 1 detektör, 3 kürek ile 19 çekiç de ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA