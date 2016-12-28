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Şanlıurfa Haberi: Jandarmadan kaçan otomobilde mermi ele geçti

Jandarmadan kaçan otomobilde mermi ele geçti
14:2528 Aralık 2016
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Jandarmadan kaçan otomobilde mermi ele geçti
Jandarmadan kaçan otomobilde mermi ele geçti

– ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesi’nde jandarmanın kovalamacası sonucu durdurulan otomobilde bin 90 otomatik tüfek mermisi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
AkçakaleCeylanpınar karayolu üzerinde devriye gezen jandarma ekipleri, plakası açıklanmayan bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsü jandarmanın ihtarına uymayarak kaçan otomobil kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Arama yapılan otomobilin bagajındaki çuvallarda bin 90 otomatik tüfek mermisi ele geçiren jandarma, sürücü K.E.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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