Japon piyanist, Bodrum'da 'dostluk' için sahne aldı

ÜLKESİ Japonya'da tanıştığı Türk kaptanla evlenen piyanist 34 yaşındaki Hiroko Nagai Çalık, yerleştiği Bodrum'da Türk-Japon dostluğu için konser verdi. Büyük ilgi gören konserin sonunda "Kalbimin yarısı Japonya'da, yarısı burada" diyen sanatçı, izlecilerden alkış aldı.

3 yaşında ailesinin teşvikleriyle piyano çalmaya başlayan Hiroko Nagai Çalık, Kunitachi Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2008 yılında Fryderyk Chopin Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Aynı yıl İtalya'da düzenlenen Uluslararası Ibla Müzik Yarışması'nda özel ödüle layık görülen sanatçı, daha sonraki yıllarda Almanya, Polonya ve Japonya'da konserler verdi. Çalık, ünlü film yönetmenleri Andrzej Wajda ve Roman Polanski'nin filmlerine mekan olmuş Audio Visual Technologies Merkezi'nde de sahne aldı. Bir yıl önce ülkesinde Bodrumlu kaptan Özgür Çalık ile tanışan ünlü sanatçı evlenip Bodrum'a yerleşti. Piyanist Çalık, burada, Japonya'dan dönerken 1890 yılında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin gün ışığına çıkartılması için 2008 yılında proje başlatan Kaptan Tufan Turanlı ile tanıştı. Aynı zamanda Bodrum Kültür ve Sanat Vakfı (BOSAV) BaşkanıTuranlı ile bu tanışma Türk-Japon dostuğu için verilecek konserlerin de ilk adımı oldu. İkilinin planladıkları Türkiye-Japonya Dostluk Konserleri'nden ilkini TED Bodrum Koleji'nde verdi. Konseri BOSAV (Bodrum Kültür ve Sanat Vakfı ) Başkanı Tufan Turanlı ile yaklaşık 400 sanatsever izledi. Konserde Çalık, Chopin, Brahms ve Japon besteci Sakamato'nun eserlerine yer verdi. Konser sonunda dakikalarca alkışlanan Nagai Çalık iki eser daha seslendirdi.

'BU KALP İKİ ÜLKENİN DOSTLUĞU İÇİN ATACAK'

Konserin sonunda Turanlı'nın çiçek vererek teşekkür ettiği Çalık, bir sonraki konserini Türk-Japon dostluğu adına 17 Ocak'ta Japonya'nın Kuşimoto şehrinde Türk Şehitliği ve Müzesi'nde vereceğini söyledi. Japonya'daki konserin ardından Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olan Türk askerleri anısına bir beste de yapacağını belirtip, "Kısa sürede Bodrum'a ve Türk dostlarımıza alıştım. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Yaşadığım ilçede hayır ve yardımlar için düzenlenen etkinliklerde severek çalacağım. Kalbimin yarısı Japonya'da yarısı burada.

Bu kalp bundan sonra iki ülkenin dostluğunu ve kardeşliğini birleştirmek için atacak" dedi. Çalık'ın bu sözleri izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

DHA