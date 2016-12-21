Kaçamadan yakalandılar

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 25 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli Köyü Mavi Ege Sitesi yakınlarında bulunan bir zeytinlikte bir grup kaçak olduğunu belirledi. Bu sabah bölgeye operasyon düzenleyen jandarma aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kaçağı yakaladı.

Afganistan uyruklu kaçakların yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlendi. Yakalanan kaçaklar minibüse bindirilip, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kaçaklar, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA