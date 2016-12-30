Kader'in cinayet sanığı: Pişmanım, herkesten özür diliyorum

ESKİŞEHİR'de ormanlık alana götürdüğü 17 yaşındaki Kader Kaya'yı iç çamaşırını ağzına sokup boğarak öldürmekten ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan 30 yaşındaki Metin Yılmaz, "Çok üzgünüm. Pişmanım. Herkesten özür diliyorum" dedi.

Olay geçen 28 Temmuz'da Eskişehir'in kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve evinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir şirkete iş görüşmesi yapmak üzere ayrılan Kader Kaya'nın cesedi, ormanlık alanda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada katil zanlısı olarak evli 2 çocuk babası Metin Yılmaz yakalandı. Kader Kaya ile cinsel ilişkiye girmek için 200 liraya anlaştıkları öne süren ve çıkan tartışmada onu iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyleyen Yılmaz tutuklandı.

Mustafa Yılmaz'ın yargılanmasına bugün Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz'ın yanısıra öldürülen kader Kaya'nın babası Mehmet Kaya ve annesi Selver Kaya da katıldı.

'ŞORT GİYMİŞTİ'

'Canavarca hisle adam öldürmek, kişiyi hüriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Metin Yılmaz duruşmada pişman olduğunu söyledi. Yılmaz savunmasında şu iddialarda bulundu:

"Organize Sanayi bölgesine iş başvurusunda bulunmak için gidiyordum. Yolda müstehcen kıyafetli bir bayan vardı. Şort giymişti. El kaldırdı. Ben de durmak zorunda kaldım. Bana para karşılığı ilişki teklif etti. Ben de kabul ettim. Ön koltuğa oturdu. Müsait bir yere gitmemiz gerektiğini söyledi. Olay yerine gittiğimiz zaman çocuklarım aklıma geldi. Vicdan azabı çektim. Geri gitmek istedim. Bağırmaya başladı. İlişkiye girmekten vazgeçtim. Parasını istedi. Vermek istemedim. Yüzüme tükürdü. Erkekliğime laf söyledi. Ben de korktum. Boğuşma sırasında çıkarttığım iç çamaşırını ağzına soktum. Bayıldığını düşünerek olay yerinden uzaklaştım. Şortunu çıkartmaya çalışmadım. Olay yerinden uzaklaştım. Uzaklaşırken eşyalarını da attım. Daha önce tanımıyordum. Çok üzgünüm. Pişmanım. Herkesten özür diliyorum."

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Öldürülen Kader Kaya'nın annesi Selver Kaya ile babası Mehmet Kaya sanıktan şikayetçi olduklarını, belirterek Türk adaletine güvendiklerini söylediler. Anne Server Kaya, "Ben adalete güveniyorum. Çiçeğimi toprağa yatırdım. Sanığın savunmasını kabul etmiyorum. Kızım sanığa cinsel ilişki teklif etmeyecek biriydi" dedi.

Baba Mehmet Kaya da "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum. Kimsenin başına bu acılar gelmesin" diye konuştu.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Ocak 2017 tarihine erteledi.

Anne Selver Kaya, duruşma salonundan çıkarken sanık Metin Yılmaz'a saldırmak istedi. Araya giren polisler anneyi uzaklaştırdı. Anne Selver Kaya, mahkeme heyetine "Benim kızım öldü. Artık ben de yaşamak istemiyorum. Sizden bir isteğim var. Bana da bir kurşun sıkın, canımı alın" diye bağırdı. Sinir krizleri geçiren anne Selver Kaya ambulansla yakındaki Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Eskişehir Temsilcisi Büşra Gündoğdu, Kader Kaya'nın cinsel saldırıya direndiği için öldürüldüğünü söyledi. Gündoğdu şöyle konuştu:

"Sanık indirim alabilmek için kendini savunamayacak durumdaki öldürdüğü Kader'e iftira atmaktadır. İndirim için Kader'in üstündeki kıyafetler üzerinden konuşan sanığa ve bu zihniyete karşı verdiğimiz laiklik mücadelesi ve bedense haklarımızı savunmaya devam edeceği. Artan kadın cinayetlerine karşı adliyelerde olmayı sürdüreceğiz."

DHA