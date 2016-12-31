Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi

İZMİR Barosu avukatlarından Yasemin Duygun, kendi aracıyla Aydın ve Seferihisar otoyol gişelerindeki HGS turnikelerinden 5 kez kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle verilen 167 lira 75 kuruş idari para cezasını, açtığı davayla iptal ettirdi. Avukat Yasemin Duygun, kararın örnek olduğunu, bu tür mağduriyet yaşayanların benzer davalar açabileceklerini ifade etti.

İzmir Barosu avukatlarından Yasemin Duygun'a, kendisine ait 35 AUB 09 plakalı aracıyla, 2014 yılı mayıs ayında, İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyolundaki, Işıkkkent, Narlıdere Şehitlik ile Seferihisar gişelerinden 5 kez HGS ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam 167 lira 75 kuruş para cezası yazıldı. Avukat Yasemin Duygun, cezanın iptal edilmesi için Ankara Karayolları Akıncı Otoyol Bakım İşletme Şefliği Başmühendisliği'ne dava açtı. Avukat Yasemin Duygun, dava dilekçesinde, şöyle dedi:

"Kesilen cezaların Karayolları Trafik Kanunu'na göre 10-15 gün içerinde gönderilmesi gerekir. Oysa bana cezalar ödenmesi için 24 Ekim 2016'da tebliği edilmiştir. Aracımı 1 Şubat 2016'da noter kanalıyla sattım. Araç üzerinde herhangi bir trafik ya da HGS ihlal cezası bulunsaydı, satış yapmak mümkün olmayacaktı. Tebligat, yönetmenlik hükümlerine göre yapılmamıştır. Bahse konu ceza tutanağı gıyabımda düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Zira her ihlal geçişi sonrası kayıtlı HGS geçiş puluna tarafımca zamanında bakiye yüklemesi yapılmıştır. Tarafıma kesilen haksız ve hukuksuz cezaların ödenmesi kerhen gerçekleştirilmiş olup, PTT memurunun yanlış hesaplaması sonucu fazla para yatırdım. Kesilen idari para cezasının iptalini istiyorum." Ancak İzmir Sulh Hukuk Hakimliği, Avukat Yasemin Duygun'un isteğini yerinde görmeyip, davayı reddetti.

YILMADI, YENİDEN DAVA AÇTI

Bu gelişme üzerine Avukat Yasemin Duygun, bu kez İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne kararın kaldırılması ve davanın kabulüne karar verilmesi istemiyle dilekçe verdi. Dilekçeyi inceleyen 4'üncü Sulh Ceza Hakimi Çağdaş Topgül, cezanın kaldırılmasına karar verdi. mahkeme gerekçeli kararında ise, şöyle denildi:

"15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren 6 bin 630 Sayılı Kanun'da 'o güzergahın en uzun mesafesine' ibaresi 'geçiş ücreti ödemeden giriş- çıkış yaptığı mesafeye' olarak, 7'nci fıkrasında yer alan '7 gün' ibaresi '15 gün' olarak değiştirilmiştir. 6639 ve 6663 Sayılı Kanunlarla yapılan lehe değişiklikler nedeniyle idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu anlaşılmakla, başvurunun kabulüne, başvuran hakkında Karayolları Akıncı Otoyol Bakım İşletme Şefliği HGS Başmühendisliği tarafından düzenlenen 16 Ekim 2016 tarih, UA 2074401 seri sıra numaralı 167.75TL tutarındaki idari yaptırım kararının hukuka aykırı olması nedeniyle kaldırılmasına, aynı kanunun 28/10 maddesi gereğince 'kesin' olarak karar verilmiştir."

Avukat Yasemin Duygun, kararın örnek olduğunu, bu tür mağduriyet ile karşılaşanların benzer davalar açabileceklerini ifade etti.

DHA