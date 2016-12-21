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Samsun Haberi: Kadın hakim FETÖ'den tutuklandı

Kadın hakim FETÖ'den tutuklandı
16:2721 Aralık 2016
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Kadın hakim FETÖ'den tutuklandı
Kadın hakim FETÖ'den tutuklandı

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bölge İdare Mahkemesi hakimi Dilek Yaşar Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım İlçesi'nde düzenlediği FETÖ operasyonda bir süre önce açığa alınan Bölge İdare Mahkemesi hakimi Dilek Yaşar Ateş gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dilek Yaşar Ateş, bugün adliyeye sevk edildi. Kadın hakim, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

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