Kadın işçilerden kar temizliği

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde kent merkezinde biriken karları, kadın işçiler temizliyor.

Ermenek İlçesi'nde son bir haftadır aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde karın yüksekliği yer yer 1 metre 20 santimetreye, yüksek kesimlerde de 2 metreye kadar ulaştı. Geçen çarşamba gününden itibaren de eğitime ara verildi. Cadde ve sokaklardaki karları temizleme işi ise kadınlara düştü.

Erkek işçilerin de kar temizleme çalışmasını yaptığını belirten Ermenek Belediye Başkan Yardımcısı Salih Erkmen, ''Belediyemiz bünyesinde çalışan 15 kadın işçimiz var. Malum kış şartları dolayısıyla kar temizleme işlerinde kendilerinden faydalanıyoruz. Çalışmalarından çok memnunuz. Erkekleri aratmıyorlar'' dedi.

Meteoroloji verilerine göre yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve bugün hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşeceği belirtildi.





DHA