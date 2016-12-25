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Kilis Haberi: Kadın öğretmen, polis eşinin tabancasıyla intihar etti

Kadın öğretmen, polis eşinin tabancasıyla intihar etti
15:3625 Aralık 2016
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Kadın öğretmen, polis eşinin tabancasıyla intihar etti
Kadın öğretmen, polis eşinin tabancasıyla intihar etti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)Kilis’te, öğretmen Pınar Y., polis eşinin beylik tabancasıyla intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentteki bir okulda İngilizce öğretmeni Pınar Y., bu sabah erken saatlerde uyuyan polis memuru eşinin beylik tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesini duyan polis memuru ve komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pınar Y., acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Pınar Y.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumu morguna sevk edilirken, polis intihara ilişkin soruşturma başlattı.

DHA

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