Kahramanmaraş'ta eğitime ve uçuşa kar engeli

KAHRAMANMARAŞ'ta, dün akşam başlayan kar yağışı kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar tatil, uçak seferleri de iptal edildi.

Dün akşamdan itibaren yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Kent merkezinde metrekareye 2.6 kilo kar düştüğü belirtilen kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Ekinözü'nde okullar tatil edildi. Pazarcık ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime 3 gün süreyle ara verildi.

Öte yandan kar yağışının ardından Kahramanmaraş-İstanbul ve Kahramanmaraş-Ankara seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

DHA