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Kahramanmaraş Haberi: Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
13:0729 Aralık 2016
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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden daha önce ihraç edilen ve hala görevde olan kişilere yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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