Kaleci Barış Demir cinayetinin şüphelisi tutuklandı

İZMİR'in Dikili İlçesinde geçen 6 Ağustos'ta, gece kulubünden ayrılmak üzereyken bıçaklanarak öldürülen Dikili Belediyespor'un 19 yaşındaki kalecisi Barış Demir'in katil zanlısı Yusuf Bozkurt Erdil, Bursa'da yakalandı. Dikili'ye getirilen Yusuf Bozkurt Erdil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen 6 Ağustos'ta Dikili'deki bir gece kulübünde saat 03.30 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı. Dikili Belediyespor'un kalecisi Barış Demir, kavga çıkınca gece kulubünden ayrılmak istedi. Ancak bu sırada Demir, kavgaya karışanlardan biri tarafından bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demir, kanlar içinde kaldı. Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların müdahalelerine rağmen Demir, kurtarılamadı. Polis, olayın ardından yaptığı incelemede 6 kişinin karıştığı kavgada Demir'i Yusuf Bozkurt Erdil'in bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi.

Polis, olayın ardından kaçan Yusuf Bozkurt Erdil'in yakalanması için çalışma başlattı. Bursa'da olduğu belirlenen Yusuf Bozkurt Erdil, geçen 22 Aralık'ta yakalanıp, Dikili'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Bozkurt Erdil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bergama Cezaevi'ne gönderildi.

DHA