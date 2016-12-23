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Mardin Haberi: Kamışlı'daki rejim askerlerinden Halep kutlaması

Kamışlı'daki rejim askerlerinden Halep kutlaması
11:2323 Aralık 2016
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Kamışlı'daki rejim askerlerinden Halep kutlaması
Kamışlı'daki rejim askerlerinden Halep kutlaması

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nin hemen karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan Beşar Esad'a bağlı askerler, Halep'in rejim karşıtı güçlerden kurtarılmasını, havaya ateş açarak kutladı. Havaya sıkılan izli mermiler, Nusaybin'den görüldü.
Suriye'nin Kamışlı kentinde saat 21.00'da başlayan silah sesleri, Nusaybin'de önce paniğe yolaçtı. Önce kimsenin anlam veremediği silah seslerinin, Kamışlı'da bulunan rejime bağlı askerlerin havaya ateş açmasından kaynaklandığı öğrenildi. Esad rejiminin Halep'i tamamen ele geçirdiği haberleri üzerine Kamışlı'da bulunan rejime bağlı güçlerin kutlama amaçlı havaya ateş açtığı belirtildi. Saat 22.30'a kadar süren silahlı kutlamalarda, havaya sıkılan izli mermiler Nusaybin'den çıplak gözlerle izlenebildi.

DHA

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