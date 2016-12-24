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Kocaeli Haberi: Kamyon lastiklerini çaldılar

Kamyon lastiklerini çaldılar
14:4224 Aralık 2016
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Kamyon lastiklerini çaldılar
Kamyon lastiklerini çaldılar

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir nakliye firmasının deposuna giren hırsızlar 10 kamyon lastiğini ve lastik takma makinesini çaldı.
Şirinyalı Mahallesi Gündüz Caddesi'nde bir nakliye firmasına ait depoya giren hırsızlar, kilidi keserek içeri girdi. Hırsızlar depoda üzerinde jantlarının da bulunduğu 10 kamyon lastiği ile lastik takma makinesini çaldı. Sabah işe gelen firma çalışanları depoya hırsızın girdiğini anlayınca, polise haber verdi. Polis incelemelerde bulunurken, hırsızların lastikleri ve makineyi bir kamyonete yükledikleri tespit edildi. Firma yetkilileri yaklaşık 25 bin lira değerindeki üzerinde jantların olduğu lastiklerin ve makinenin çalındığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

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