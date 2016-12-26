Kamyon şoförü silahlı saldırıda yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Gülüç Beldesi'nde kamyon sürücüsü 47 yaşındaki Reşat Sezer, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Olay, gece Reşat Sezer'in evinin bulunduğu Atalay Sitesi'ndeki Cumhuriyet Apartmanı'nda meydana geldi. Kamyon şoförü Reşat Sezer'e, iddiaya göre apartmanın girişinde kimliği belirsiz bir kişi 2 el ateş ederek kaçtı. Bel ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanan Reşat Sezer, komşularının haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi tarfından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Reşat Sezer, buradaki ilk tedavisinde sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Reşat Sezer'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşat Sezer'in hastanedeki ilk ifadesi doğrultusunda H.D.'yi gözaltına aldı. Reşat Sezer'in, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan H.D. ile ilgili daha önce savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Emniyette sorgusu süren H.D.'nin, suçlamayı kabul etmediği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.

DHA