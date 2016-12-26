Kamyonet 2 otomobile çarptı: 1 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde kamyonetin karşıdan gelen 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca istikametine gitmekte olan 30 yaşındaki Barış Tiryaki yönetimindeki 41 PT 600 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan gelmekte olan 38 yaşındaki Mahir Yel'in kullandığı 54 PJ 385 plakalı ve 27 yaşındaki Fatih Keskin yönetimindeki 54 E 8817 plakalı otomobillere çarptı. Hızını kesemeyen kamyonet orta refüjde ters döndü. Kazada yaralanan Fatih Keskin kaldırıldığı Toyotasa Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA