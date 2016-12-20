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Kocaeli Haberi: Kamyonete çarpan ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kamyonete çarpan ticari aracın sürücüsü yaralandı
19:1220 Aralık 2016
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Kamyonete çarpan ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kamyonete çarpan ticari aracın sürücüsü yaralandı

İZMİT'te, viraja hızlı giren hafif ticari araç, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kamyonete arkadan çarptı. Yaralanan ticari araç sürücüsü Yusuf Keskin tedavi altına alındı.
Kaza, TEM yolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Yusuf Keskin idaresindeki 26 DB 748 plakalı hafif ticari araç viraja hızlı girince yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında duran 06 AD 2610 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Hasar gören araçta sıkışan Yusuf Keskin itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Keskin tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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