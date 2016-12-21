Kanadı kırık kızıl şahin tedaviye alındı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebbap İlçesi'nde kanadı kırık bulunan kızıl şahin, tedavi edilmek üzere Şanlıurfa Orman Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

Beytüşşebbap İlçesi'nde bir kişi tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradan Şırnak Orman Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne getirildi. Yapılan incelemede kanadında kırık tespit edilen kızıl şahin, burada yapılan kontrollerden sonra bugün Şanlıurfa Orman ve Su işleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Orhan Kalay, Beytüşşebap'ta bir vatandaşın bulduğu Kızıl Şahin'in kanadında kırık olduğunu belirterek, "Gerekli kontrollerini yaptırdık. İyi besleniyor, beslenmesinde bir sıkıntı yok. Tedavisinden sonra inşallah tekrar doğaya salacağız. Vatandaşlarımız yaralı hayvan bulduklarında doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüğüne ulaştırmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Kızıl şahin, kimseye ihtiyaç duymadan uçabilecek ve beslenebilecek duruma gelirse doğaya bırakılacak" dedi.

DHA