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Bursa Haberi: Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü (2) yeniden

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü (2) yeniden
17:0024 Aralık 2016
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Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü (2) yeniden
Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü (2) yeniden

BURSA’da 7 katlı lojman inşaatında kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 44 yaşındaki Mustafa Bay yaşamını yitirdi.
Olay, Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın 7 katlı lojman projesinin kanalizasyon çalışması sırasında meydana geldi. Burada çalışan işçi 44 yaşındaki Mustafa Bay, toprak altında kaldı. Bay'ın kurtarılması için AFAD, Bursa İtfaiyesi ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından Mustafa Bay'ın cesedi göçük altından çıkarıldı. Bay'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 

 

DHA

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