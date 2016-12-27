Kani Beko 2017 ücret talebini yineledi, 'Net 2000 TL olsun'

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek 2017 yılı asgari ücretinin açıklanmasına kısa bir süre kala asgari ücretle çalışan 5,5 milyona yakın işçinin müjdeli haber beklediğini belirtti. Asgari ücretle ilgili daha önce kamuoyuna açıkladıkları taleplerini yineleyen Beko, "2017 yılı için asgari ücret en az 2000 TL net olmalıdır" dedi.

Kani Beko, DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri ve ona bağlı sendikaların temsilcileriyle birlikte Kadıköy Boğa Heykeli Meydanı'nda 2017 yılı için asgari ücretiyle ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda perşembe günü yapılacak son toplantının ardından açıklanacak olan 2017 asgari ücretinin geçim ücreti olması gerektiğini belirten Beko, hükümet ve sermaye çevrelerinin asgari ücreti düşük tutmak için bir süredir abartılı ve gerçek dışı değerlendirmelerde bulunduklarını savundu.

"BİR İŞÇİNİN AİLESİYLE BERABER İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİ BİR ÜCRET BELİRLENMELİDİR"

Kani Beko, 2017 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için yaptıkları çalışmalar neticesinde asgari ücretin 2000 TL net olması gerektiğini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı. Bu taleplerini gerekçeleriyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na da ilettiklerini kaydeden Beko, asgari ücret taleplerini 2000 TL olarak bir kez daha yineleyerek, "Bir işçinin ailesiyle beraber insanca yaşayabileceği bir ücret belirlenmelidir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. 2017 yılı için asgari ücret en az 2000 TL net olmalıdır" ifadelerini kullandı.

TALEPLER…

5,5 milyona yakın asgari ücretle çalışan işçinin müjdeli haber beklediğini kaydeden Kani Beko, asgari ücretle ilgili taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır. Bir işçinin ailesiyle beraber insanca yaşayabileceği bir ücret olarak belirlenmelidir. Asgari ücret hebasında uluslararası standartlara uyulmalı, işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır. Asgari ücret tespitine ilişkin 131 ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı'na konulan çekince kaldırılmalıdır. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır. Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır. Ülke büyürken işçilerin bundan pay almaması adaletsizliktir Asgari ücret tespitinde geçim koşulları, verimlilik ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır."

BİLDİRİ DAĞITTILAR

Basın açıklamasının ardından Kani Beko, DİSK üyeleri ve sendika temsilcileriyle birlikte Boğa Heykeli Meydanı'nda asgari ücret ile ilgili hazırlanan DİSK'in bildirisini vatandaşlara dağıttı. Grup, zaman zaman 'Asgari ücret 2000 net', 'Asgari yaşamak istemiyoruz' şeklinde slogan attı.



DHA