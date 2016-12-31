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İstanbul Haberi: Kar yağışı altında balık tutma keyfi

Kar yağışı altında balık tutma keyfi
05:2431 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Kar yağışı altında balık tutma keyfi
Kar yağışı altında balık tutma keyfi

Hakan KAYAAli KEREM BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı gece de etkili oldu. Olumsuz hava koşullarına rağmen bazı balıkçılar Unkapanı Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti.

İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan bazı balıkçılar ise olumsuz hava koşullarına rağmen Unkapanı Köprüsü'nde balık tuttu.

Uzun yıllardan beri balıkçılık yaptığını belirten Mustafa Kaya, "Bu keyif bizim için biraz. Birazda hastalık… O da bizim hastalığımız. Akşam saat 11'den beri buradayız. Sabaha kadar burada olacağız. Sabah balığını bekliyoruz" dedi.

Soğuk havada dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise teneke içinde ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı.

DHA

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