Kar yağışını fırsat bilip, kaldırımda sucuk keyfi yaptı

DENİZLİ'de kar yağışını fırsat bilen 4 esnaf bir araya gelerek kaldırımda mangal yakıp, sucuk pişiip ekmekle yedi. Öğle yemeklerini mangal ateşinde pişirdikleri sucuk ekmekle yiyen esnaflar, çevrede bulunanlara da pişirdikleri sucuklardan ikram etti.

Denizli kent merkezinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Kar, sabah işlerine giden bazı vatandaşlar için çileye dönerken kimileri de bunu fırsata çevirip, keyfini sürdü. Hastane Caddesi'nde, dört esnaf öğle yemeği için sıra dışı yöntem seçti. Yağan karı fırsat bilen esnaflar, Süleyman Mutluluk, Hüseyin Eğilmez Olcay Yenikaye ve Taner Sahir, dükkanlarının önündeki kaldırımda mangal yakıp, sucuk ekmek pişirdi. Pide Salonu İşleten Süleyman Mutluluk, cadde üzerinde sucuk ekmek yapma fikrinin kendisinden çıktığını belirtip, "Sucuk ekmeğin tadı karlı havalarda çıkar. Esnaf olduğumuz için işyerimizi kapatıp, piknik alanına gidemediğimiz için biz de sokakta yaptık" dedi. Mutluluk, "Bizi görenler, yanımızdan gülümseyerek geçiyor. Hatta biri gülerek 'işte bizim milletimiz' dedi" diye konuştu. Esnaflar, çevredeki vatandaşlara da pişirdikleri sucuklardan ikram etti.

DHA