Kar yolları kapatınca, diyaliz hastası askeri helikopterle alındı

MERSİN’in Silifke ilçesi'nin, Torosların eteğindeki Kırobası Mahallesi'nde oturan diyaliz hastası Şahin Avcı, kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine askeri helikopterle ilçe merkezine getirilerek hastaneye yatırıldı.

Kırobası Mahallesinde oturan diyaliz hastası Şahin Avcı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması üzerine teravi için ilçe merkezine gelemedi. Durumun bildirilmesi üzerine Genelkurmay Başkanlığı'ndan helikopter istendi. İncirlik'ten kalkan helikopter, hastayı alıp Silifke şehir stadyumuna indi. Hasta buradan da ambulansa alınarak tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldü. Kıca Mahallesindeki diyaliz hastası Mustafa Uysal ise, Mut ilçesi yönünde yolun açılmasıyla ambulansla alınıp hastaneye götürüldü.

KAR 1.5 METREYE ULAŞTI

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilçede kar yağışının 4 gündür sürdüğünü, Torosların eteklerinde bulunan mahallelerde kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığını belirtti. Karla mücadele ekiplerinin kapanan yolların açılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kaymakam Cinbir şunları söyledi:

"Diyaliz hastamızın, sayın valimizle yapmış olduğumuz değerlendirmede bir an önce hastaneye yetiştirilmesi gerektiği kanaatine vardık. Çünkü iki defadır olması gereken diyalizi olamadı. Bunun üzerine helikopter talebi yaptık. Başbakanlık AFAD Başkanlığımızın Genelkurmaydan yaptığı taleple bir helikopter tahsisi yapıldı. Adana’dan gelen helikopter Kırobası’ndaki diyaliz hastası vatandaşımızı alıp ilçe merkezine getirdi. Hastamız da hastaneye sevk edilip tedavisine başlandı."

DHA