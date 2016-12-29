Kar yolları kapattı16 günlük bebek 11 saatte hastaneye götürüldü

OSMANİYE'nin Düziçi İlçesi'nde, kar engeli yüzünden bulunduğu yaylada mahsur kalan 16 günlük bebek, ekiplerin yaklaşık 11 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Düziçi İlçesi'ne bağlı Yeni Farsak Köyü Hodu Yaylasında oturan Lale ve Mustafa İdil çiftinin 16 günlük bebekleri Bekir İdil rahatsızlanınca, 112 Acil Servis hattı aranarak yardım istendi. Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çeken ambulans şoförü İbrahim Börklü ve Acil Tıp Teknisyenleri Hasan Rıza Akol ile Ali Akay'a, jandarma ve vatandaşlar yardım etti. Yaklaşık 11 saat süren uzun uğraşlar sonucunda yaylaya ulaşan ekipler, solunum sıkıntısı çeken bebeği ambulansa kadar taşındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesine ulaştırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Annesi Lale ve babası Mustafa İdil, çocuklarının sağlığı için büyük uğraşlar veren başta sağlık ekipleri olmak üzere güvenlik güçleri ile vatandaşlara teşekkür etti.

DHA