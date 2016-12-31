Karabük'te karla kaplı parkurda 'Atatürk Koşusu'

KARABÜK'te, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'inci yılı nedeniyle düzenlediği 'Büyük Atatürk Koşusu', karla kaplı parkurda kar yağışı altında yapıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan koşuya toplam 125 öğrenci katıldı. Öğrenciler, karla kaplı parkurda kar yağışı altında yapılan mücadelede zorlandı. Özellikle küçükler ve yıldızlar kategorilerinde koşan çocuklar, kar kalınlığının yer yer 10 santim ölçüldüğü parkuru tamamlakta zorlandı. Güçlükle bitiş çizgisine gelen öğrencilerden bazıları fenalık geçirdi. Bazı öğrenciler de parkurda kendilerini köpek kovaladığını söyleyerek ağladı.

Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman, yıllar önce Atatürk’ün karlı bir havada Amasya’dan Ankara’ya geldiğini, yine karlı ve buzlu bir havada Sarıkamış’ta Türk askerlerinin mücadele ettiğini söyledi. Dolayısıyla çocuklara mücadele ruhunu vermek zorunda olduklarını ifade eden Özyaman şöyle dedi:

"Kar da olsa, çamur da olsa, yağmur da bu koşuyu gerçekleştiriyoruz. Yarışın sonunda çocuklarımıza hediye çeklerimiz, ödüllerimiz olacak. Koşuyu çocuklarımıza sevdirmeye devam ediyoruz. Yarış öncesi çocuklarımıza uyarıda bulundum. Çünkü şartlar ağır. Asfalt zeminde kayabilirler. Ama bu hayatın bir kuralıdır. Hayatta bizim de ayağımız kaydırılmaya çalışılmıyor mu Kayıyoruz, düşüyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz. Mücadele etmeleri için onları uyardım. Sağlıkları bizim için çok önemli."

Parkurun temizlenmesi için belediyeyi aradıklarını söyleyen Özyaman, "Belediye ekipleri dolmuş ve otobüs güzergahlarını açmaya çalıştıklarını ve geç gelebileceklerini söylediler. Emniyet görevlileriyle parkuru kontrol ettik. Tedbirlerimizi aldık. Ben de kayıyor muyum kaymıyor muyum diye bizzat koştum. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

DHA