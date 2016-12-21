Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü orman muhafaza memurları, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı 1200 rakımlı Sarı Çiçek Ormanları'nda yemleme çalışması yaptı. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için saman, buğday, et ve kemik bırakıldı. Safranbolu Orman İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay, bu yıl kış şartlarının daha zorlu geçtiğini söyledi. Altunay, "Biz de yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarını takviye yaparak bir şekilde yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmek istedik. Değişik dönemlerde yemleme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaban hayatının dengesine oldukça önem veriyoruz. Halkımızın da bu bilinçle yaban hayatını es geçmemelerini, bu dünya üzerinde onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamalarını istiyoruz" dedi.

DHA