Karacabey’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

BURSA’nın Karacabey İlçesi’nde, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Karacabey girişinde durdurulan 34 YB 2471 plakalı lüks araçta arama yapıldı. H.E., E.S. ve S.Ö. isimli şahısların bulunduğu araçtan 1 kilo 15 gram Metamfetamin, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 380 bin lira olan uyuşturucu maddeyle ile ilgili gözaltına alınan biri kadın 3 kişi polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA