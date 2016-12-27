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Karaman Haberi: Karaman'da kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatıları çöktü

Karaman'da kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatıları çöktü
23:4227 Aralık 2016
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Karaman'da kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatıları çöktü
Karaman'da kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatıları çöktü

KARAMAN'da bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatılarında çökme meydana geldi. Bir halı sahının çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Karaman merkez ve ilçelerinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı merkezde 1 metre, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Karın ağırlığına dayanamayan bazı işyerlerinin çatılarında ise çökme meydana geldi. Bir kuran kursuna ait halı sahanın çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

DHA

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