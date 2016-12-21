Karda devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

MERSİN, (DHA)MERSİN'de, karlı yolda devrilen traktörün altında kalan sürücü Ozan Topakbaş hayatını kaybetti.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesinde meydana geldi. Karlı yolda direksiyon kontrolünü kaybeden Ozan Topakbaş'ın kullandığı 33 DMB 27 plakalı traktör devrildi. Traktör ile duvar arasında sıkışan Topaktaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Topaktaş'ı bulunduğu yerden çıkarmak için Arslanköy'e giden itfaiye ekipleri yoğun kara ve buzlanmaya rağmen kaza alanına ulaştı. Uzun uğraşlar sonunda çıkarılan Topaktaş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

DHA