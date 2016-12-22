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Kocaeli Haberi: Kardan ağaçlar yola devrildi, araçlar mahsur kaldı

Kardan ağaçlar yola devrildi, araçlar mahsur kaldı
11:4022 Aralık 2016
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Kardan ağaçlar yola devrildi, araçlar mahsur kaldı
Kardan ağaçlar yola devrildi, araçlar mahsur kaldı

KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde Selimiye ile Başkiraz mahalleleri arasında kar yağışı nedeniyle ağaçlar yola devrildi. Yolda 5 araç mahsur kalırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolu ulaşıma açtı.
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde, Karamürsel Selimiye ile Başkiraz mahalleleri arasında kar yağışı nedeniyle 2 ağaç yola devrildi. 5 araç devrilen ağaçlar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri araçların yolda mahsur kaldığını öğrenince bölgeye hareket etti. Devrilen ağaçlar yoldan kaldırılarak, karla kaplı yol temizlendi. Sürücüler belediye ekiplerine teşekkür ederken, yollarına devam etti.

 

DHA

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