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Karabük Haberi: Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
19:1220 Aralık 2016
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Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK'te, 83 yaşındaki Ömer Büyükarslan, geri manevra yapan kargo minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Okula kargo bırakan 50 yaşındaki Erol İncebacak, 78 SU 468 plakalı minibüs ile geri manevra yaptığı sırada, bahçede yürüyen Ömer Büyükarslan’a çarptı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan kazada Büyükarslan yaralandı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Büyükarslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Minibüs sürücüs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

 

DHA

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