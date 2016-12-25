Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bolu Haberi: Karlı kaplı ormanlara yaban hayvanları için saman ve ekmek

Karlı kaplı ormanlara yaban hayvanları için saman ve ekmek
15:4325 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Karlı kaplı ormanlara yaban hayvanları için saman ve ekmek
Karlı kaplı ormanlara yaban hayvanları için saman ve ekmek

BOLU Off- Road Kulübü üyeleri, karla kaplı ormanlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için saman ve ekmek bıraktı.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yaklaşık yarım metreye ulaştı. Off-Road Kulübü üyeleri karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bırakmak için arazi araçlarıyla At yaylasına çıktı. Arazi araçlarıyla güçlükle bölgeye ulaşan yaklaşık 30 kişi, yanlarında getirdikleri saman balyaları ve ekmekleri ormanlık alana taşıyarak karların üzerine bıraktı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar