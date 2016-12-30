Kars Valisi Doğan: FETÖ’nün jandarma imamı yakalandı

KARS Valisi Rahmi Doğan, 2016 yılını değerlendirdiği toplantıda FETÖ'nün jandarma imamının görevden ihraç edilen bir öğretmen olduğunu açıkladı.

Kale Kafe’de basın toplantısı yapan Vali Rahmi Doğan, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında her geçen gün farklı detayların ortaya çıktığını bildirdi. 15 Temmuz sonrası yaptığı bir analizi de basın mensuplarıyla paylaşan Vali Doğan, FETÖ’nün imamlarının genel itibariyle öğretmenlerden oluştuğunu belirtti. Kars’ta FETÖ’nün jandarma imamının görevden ihraç edilen bir öğretmen olduğuna işaret eden Vali Doğan şunları söyledi:

"Biliyorsunuz FETÖ ile ilgili tavrımız çok net, açık bir şekilde gidiyoruz ve soruşturmalarımız devam ediyor. Yeni şeyler ortaya çıkıyor. Hiç beklemediğimiz, görmediğimiz işler. Dün jandarmanın imamını yakaladık. Bunların kumaşı sınıf öğretmenleri demiştim ve gerçekten bunların imamların tamamı neredeyse öğretmen. Yakaladığımız jandarma imamı da meslekten ihraç edilmiş bir öğretmen. Ardahan’da yakalanan birisi şöyle ifade veriyor ‘Kars'tan da birisi bize gelip ziyarette bulunuyordu’ sadece bu söz üzerine yaptığımız çalışmada kim olabilir düşüncesiyle birine ulaştık. Bu şahıs meslekten ihraç edilmiş Ankara'da taksi şoförlüğü yapan biri. Arkadaşlar bununla irtibata geçtiler ve ‘Senin durumunda yanlışlık yapmışlar, sen de Bylock kullanıcısı da değilmişsin. Aslında seni düzeltebiliriz’ dediler. O da geldi, adam kendisi itiraf etti jandarmanın imam olduğunu ve jandarmadaki yapılanma ile ilgili bilgileri de bize aktarıyor. Biz gerekli soruşturmayı yapıyoruz. Kişiyi Ardahan’a teslim ettik ama Ardahan’dan sonra tekrar biz alacağız ve devam edeceğiz. Bu şahıs bizim için iyi bilgiler verdi, o bilgiler doğrultusunda da zaten birkaç işlem yaptık."

Vali Rahmi Doğan, öğrenci olduğu dönemlerde FETÖ'cülerin en zeki öğrencileri öğretmenliğe yönlendirdiklerine işaret etti. Bilinçli bir hareketle o zeki çocukların tamamının imam yapıldığını anlatan Vali Doğan, bir gazetecinin "İmam Hatiplere neden bulaşmamış" sorusu Vali Doğan, "FETÖ, İmam Hatip'lere çok sirayet edememiştir. Yoktur demiyorum, vardır ama diğer alanlara baktığınızda işte yüzde 50- 60 olduğu zaman orada bu durum yüzde 3’tür, yüzde 5'tir" yanıtını verdi.

DHA