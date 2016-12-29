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İstanbul Haberi: Kartal'da fırtına ağaç devirdi

Kartal'da fırtına ağaç devirdi
13:0529 Aralık 2016
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Kartal'da fırtına ağaç devirdi
Kartal'da fırtına ağaç devirdi

KARTAL'da fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi

Olay Kartal Petrol iş mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle bir ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine itfaiye ve belediye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı parçalara bölerek araçların üzerinde kaldırdı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.


DHA

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