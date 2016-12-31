Kartalkaya yolunda tatilcilerin yardımına köylüler koştu

YILBAŞI tatilini geçirmek için Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya giden tatilcilerin kara saplanan araçları köylüler tarafından traktörle çekilerek kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı kayak merkezi Kartalkaya yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol tamamen karla kaplandı. İl Özel İdaresi'ne ait iki greyder yolu açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı. Yılbaşı tatilini Kartalkaya'da geçirecek olan tatilciler de yolda yoğunluk oluşturdu. Kar lastiği olmasına rağmen araçlarına zincir takan tatilciler, yolda kalmadan kayak merkezine ulaştı. Ancak zincirsiz olan bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Araçları kara saplanan tatilcilerin yardımına, yol boyunca zincir satan köylüler yetişti. Köylüler, araçları zincirle traktöre bağlayarak kurtardı.

Traktörüyle yolda kalan araçları çeken Hasan Coşkun, "Gün boyu burada bekleyerek yolda kalan araçları çekiyoruz. Tatilciler de gönüllerinden ne koparsa bize veriyor. Kimseden miktar olarak para talep etmiyoruz. İsteyen veriyor. Amacımız vatandaşa yardımcı olmak. Kar lastiği ve zinciri olan araçlar zaten çok kalmıyor yolda. Kalanlara da biz yardım ediyoruz" dedi.

DHA