Kartalkaya'da yılbaşı rezarvasyonları yüzde 95'e ulaştı

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 95'e ulaştı. Yılbaşını Kartalkaya’da geçirmek isteyen 1 kişi 2 gece için 1200 TL ödeyecek.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Müşterilerine yılbaşını da kapsayan 2, 3, 4, 5 günlük paketler sunan otellerin doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için oteller özel programlar hazırladı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek girecek. Yılbaşını Kartalkaya'da geçirmek isteyen 1 kişi 2 gece için 600 TL ödeyecek. 2 kişilik bir oda fiyatı ise 2 bin 400 TL.

Grand Kartal Oteli Genel Müdürü Emir Aras, yılbaşı rezarvasyonlarının yüzde 95 oranında dolduğunu söyledi. Aras şöyle dedi:

"Yılbaşının Cumartesi gününe gelmesi buraları zorladı. Herkes izin alamıyor. Yılbaşında dışarıda çok büyük bir havai fişek ve ışık gösterisi olacak. Dışarıda ateş yakılacak. İçeride canlı müzik yapılacak. Kar durumu da kayak için son derece uygun. 1 metrelik kar var. Tatilciler, Türkiye'nin en uzun pistlerinde kayak yapmanın keyfini yaşayacak."

DHA